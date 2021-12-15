ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ГрилишГрилиш делает «Манчестер Сити» еще более грозным
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 20:46
    • СМИ: Кубок Африки могут отменить из-за коронавируса
  • 20:24
    • Карацев получил награду ATP как «Прогресс года»
  • 18:26
    • Канада назвала состав на матч Кубка Первого канала против России
  • 15:01
    • СМИ: «Спартак» продлил контракт с Максименко
    Все новости спорта

    СМИ: Кубок Африки могут отменить из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте
    Конфедерация африканского футбола (CAF) рассматривает возможность отмены Кубка Африки, сообщает RMC Sport.

    Кубок Африки могут отменить
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кубок Африки могут отменить

    По информации источника, турнир, который должен пройти в Камеруне, может быть перенесен из-за организационных трудностей в стране, а также нового штамма коронавирусной инфекции.

    В CAF опровергли эту информацию, назвав эти новости фэйковыми. В заявлении организации говорится, что Камерун круглосуточно работает над устранением недочетов и готовится принимать турнир.

    Ранее ряд европейских клубов высказали свое недовольство, что им придется отпускать своих футболистов для участия в турнире.

    Это связано с тем, что африканским игрокам по возвращении в Великобританию придется сесть на карантин, что еще увеличит период, во время которого клубы не смогут на них рассчитывать.

    Ассоциация европейских клубов отправила письмо в ФИФА, в котором сообщила о том, что европейские клубы могут отказаться отпускать своих игроков на этот турнир из-за пандемии, сообщает Sportmediaset.

    Кубок Африки должен пройти с 9 января по 6 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • В Гладбахте будет верховое сражение
  • «Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры