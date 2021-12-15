СМИ: Кубок Африки могут отменить из-за коронавируса

(CAF) рассматривает возможность отмены Кубка Африки, сообщает RMC Sport

По информации источника, турнир, который должен пройти в Камеруне, может быть перенесен из-за организационных трудностей в стране, а также нового штамма коронавирусной инфекции.

В CAF опровергли эту информацию, назвав эти новости фэйковыми. В заявлении организации говорится, что Камерун круглосуточно работает над устранением недочетов и готовится принимать турнир.

Ранее ряд европейских клубов высказали свое недовольство, что им придется отпускать своих футболистов для участия в турнире.

Это связано с тем, что африканским игрокам по возвращении в Великобританию придется сесть на карантин, что еще увеличит период, во время которого клубы не смогут на них рассчитывать.

Ассоциация европейских клубов отправила письмо в ФИФА, в котором сообщила о том, что европейские клубы могут отказаться отпускать своих игроков на этот турнир из-за пандемии, сообщает Sportmediaset.

Кубок Африки должен пройти с 9 января по 6 февраля.