Статистика личных встреч «Реала» с «ПСЖ» в ЛЧ

По итогам повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Одна из самых интересных пар —(Франция) —(Испания).

До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).

В сезоне-2017/2018 соперники играли друг с другом в 1/8 финала. «Реал» одержал две победы (3:1 дома и 2:1 в гостях) и вышел в четвертьфинал. По итогам того сезона мадридцы выиграли Лигу чемпионов.