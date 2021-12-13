Статистика личных встреч «Реала» с «ПСЖ» в ЛЧ

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).
В сезоне-2017/2018 соперники играли друг с другом в 1/8 финала. «Реал» одержал две победы (3:1 дома и 2:1 в гостях) и вышел в четвертьфинал. По итогам того сезона мадридцы выиграли Лигу чемпионов.