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    Жеребьевка Лиги чемпионовПовторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Онлайн
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    Статистика личных встреч «Реала» с «ПСЖ» в ЛЧ

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    По итогам повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Одна из самых интересных пар — «ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания).

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    Фрагмент матча

    До этого команды провели между собой 10 матчей. «Реал» выиграл четыре раза, «ПСЖ» одержал три победы, ещё три раза была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/2020. Тогда «ПСЖ» разгромил соперника на своём поле (3:0), а в Мадриде была зафиксирована ничья (2:2).

    В сезоне-2017/2018 соперники играли друг с другом в 1/8 финала. «Реал» одержал две победы (3:1 дома и 2:1 в гостях) и вышел в четвертьфинал. По итогам того сезона мадридцы выиграли Лигу чемпионов.

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