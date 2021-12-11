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    «Ювентус» не справился с «Венецией»

    «Венеция» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Венеция
    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 32-й минуте открыли гости. Пеллегрини прострелил слева, а Альваро Мората удачно подставил ногу и поразил ближний угол ворот« Венеции».

    Но на 55-й минуте «Венеция» отыгралась благодаря дальнему удару Маттиа Араму сходу после поперечного паса Хапса — мяч оказался в левом углу ворот «старой синьоры».

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Альваро Мората (32'), 1:1 Mattia Aramu (55') Венеция: Серхио Херман Ромеро, Тайронн Эбюэхи (Pasquale Mazzocchi, 79'), Маттиа Кальдара, Marco Modolo, Ридгесиано Хапс, Домен Чрнигой (Дор Перец, 80'), Этан Ампаду (Таннер Тессманн, 64'), Gianluca Busio, Mattia Aramu, Thomas Henry (Francesco Forte, 80'), Dennis Toerset Johnsen (Софиан Кийине, 57') Ювентус: Альваро Мората, Федерико Бернардески (Родриго Бентанкур, 77'), Пауло Дибала (Kaio Jorge, 12'), Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Matias Soule, 87'), Лука Пеллегрини (Алекс Сандро, 76'), Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Лука Пеллегрини (16'), Marco Modolo (41'), Маттиа Кальдара (51'), Этан Ампаду (63'), Софиан Кийине (90 + 1')

    «Ювентус» набрал 28 очков и остался шестым в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с 16 очками догнала идущий 15-м «Удинезе».

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