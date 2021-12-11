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    Стартовые составы на матч «Челси» — «Лидс»

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    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лидс Юнайтед» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начало — 18:00 (мск).

    ФК «Челси»
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    ФК «Челси»

    «Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Алонсо, Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хаверц, Вернер. Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Сарр, Баркли, Пулишич, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои, Лукаку.

    «Лидс»: Меслье, Фирпо, Льоренте, Эйлинг, Даллас, Шаклтон, Форшоу, Харрисон, Робертс, Рафаэл, Джеймс. Запасные: Клессон, Крессуэлл, Драмех, Дженкинс, Клин, Маккарон, Маккинстри, Джелхардт, Саммервилл.

    Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

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