«Арсенал» хочет арендовать Вейналдума

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»в январе может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации Sky Sports, Вейналдум стал трансферной целью «Арсенала».

Лондонский клуб планирует договориться с «ПСЖ» об аренде 31-летнего футболиста, который ранее играл в Англии за «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Источник уточняет, что Вейналдум заинтересован в том, чтобы вернуться в АПЛ. Нидерландцу пока так и не удалось стать игроком основного состава в «ПСЖ».

При этом «ПСЖ» настроен оставить Вейналдума у себя, но ситуация может измениться.

Вейналдум перешел в «ПСЖ» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. В 20-ти матчах за парижский клуб он забил три мяча.