«Арсенал» хочет арендовать Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sports, Вейналдум стал трансферной целью «Арсенала».
Лондонский клуб планирует договориться с «ПСЖ» об аренде 31-летнего футболиста, который ранее играл в Англии за «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Источник уточняет, что Вейналдум заинтересован в том, чтобы вернуться в АПЛ. Нидерландцу пока так и не удалось стать игроком основного состава в «ПСЖ».
При этом «ПСЖ» настроен оставить Вейналдума у себя, но ситуация может измениться.
Вейналдум перешел в «ПСЖ» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. В 20-ти матчах за парижский клуб он забил три мяча.