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    «Арсенал» хочет арендовать Вейналдума

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    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум в январе может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Джорджиньо Вейналдум
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    Джорджиньо Вейналдум

    По информации Sky Sports, Вейналдум стал трансферной целью «Арсенала».

    Лондонский клуб планирует договориться с «ПСЖ» об аренде 31-летнего футболиста, который ранее играл в Англии за «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

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  • 06/12/2021

    • Источник уточняет, что Вейналдум заинтересован в том, чтобы вернуться в АПЛ. Нидерландцу пока так и не удалось стать игроком основного состава в «ПСЖ».

    При этом «ПСЖ» настроен оставить Вейналдума у себя, но ситуация может измениться.

    Вейналдум перешел в «ПСЖ» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. В 20-ти матчах за парижский клуб он забил три мяча.

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