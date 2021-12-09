Семин: Сегодня «Спартак» продемонстрировал характер и свои волевые качества

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о победе «Спартака» над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня "Спартак" продемонстрировал характер и свои волевые качества, которые исторически заложены в команду. В этом матче мы увидели тот самый спартаковский дух, который они показывали при Романцеве, Бескове и Старостине. Поздравляю команду и болельщиков с тем, что "Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы и завоевал много очков для российского футбола.

Нет смысла выделять кого-то конкретно — самое главное, что "Спартак" показал свой командный дух и уровень, хоть и в последнее время это не так часто получается сделать. Молодцы, пусть и дальше радуют болельщиков», — цитирует Семина Sport24.

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.