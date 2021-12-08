Карпин посвятил Гамуле пост в Инстаграм

Главный тренер сборной Россиипризнался, что его шокировала новость о смерти бывшего футболиста и тренера «Ростова»

«Ну как так-то... Игорь Василич, не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич, нам тебя будет очень не хватать... Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память», — написал Карпин у себя в Инстаграм.

Ранее стала известна предварительная причина смерти Гамулы.

Игорь Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

В качестве тренера Гамула работал в херсонской «Таврии», «Черноморце», «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье». В период с 2011 по 2020 год он тренировал работал с основной и молодежной командами «Ростова».