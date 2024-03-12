В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов

«Арсенал» находится в прекрасной форме. Команда готовится к ответной встрече с «Порту» в отличном настроении. Ранее «канониры» одержали три победы подряд в АПЛ и захватили лидерство в таблице.

Однако первый матч с «Порту» оказался неудачным. Лондонцы уступили со счетом 0:1. В ответном поединке «Арсенал» постарается наверстать упущенное.

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«Порту» в последнее время выступает не менее успешно. Хотя в чемпионате Португалии команда занимает третье место, очки «драконы» набирают регулярно.

В предыдущих 10 играх с учетом всех турниров «Порту» одержал 7 побед. Клуб не проигрывает с 12 февраля, когда уступил в гостях «Ароке» (2:3).

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) гола за 1.75.

«Барселона» — «Наполи»

Футбол. Лига чемпионов

У «Барселоны» немного шансов сместить мадридский «Реал» с первого места в таблице Примеры, но за серебро клуб точно поборется. Сейчас отставание от идущей второй «Жироны» составляет один балл. В последнее время «Барселона» стала играть гораздо лучше.

В Неаполе команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Теперь «Барселона» на «Камп Ноу» постарается дожать оппонента.

Беспроигрышная серия «Наполи» с учетом всех турниров составляет шесть матчей. Неаполитанцы рассчитывают удачно сыграть в Барселоне. Шансы на выход в четвертьфинал у итальянской команды неплохие.

Ранее «Наполи» порадовал фанатов яркими победами. 28 февраля клуб нанес разгромное поражение «Сассуоло» со счетом 6:1. После этого неаполитанцы дома выиграли у «Ювентуса» (2:1).

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.93.

«Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Кубок Германии

«Саарбрюккен» успешно играет в 2024 году. Из восьми матчей 3-й Бундеслиги команда проиграла только один. 27 января клуб дома уступил «Ингольштадту» со счетом 0:2.

В турнирной таблице «Саарбрюккен» находится на 9-м месте. В 28 играх набрано 43 очка. В предстоящей встрече букмекеры не верят в победу хозяев. Но у фаворита точно не будет легкой прогулки.

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«Боруссия» Менхенгладбах доигрывает сезон. Клуб располагается в нижней части таблицы, однако вылет из Бундеслиги ему не угрожает.

Стоит отметить атаку «Боруссии». В последних трех играх чемпионата Германии команда забила 9 голов.

Сможет ли коллектив из Менхенгладбаха также результативно сыграть в кубковой встрече? Есть шанс выйти в полуфинал и побороться за трофей. Фанаты «Боруссии» рассчитывают, что клуб завершит сезон на мажорной ноте.

Ставка: Победа «Боруссии» Менхенгладбах за 1.65.

Общий коэффициент — 5.57.