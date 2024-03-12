ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск Петр ЯнУверенные победы О’Мэлли и Яна, яркий нокаут от Порье. Обзор карда UFC 299 Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду
  • 14:14
    • Источник: «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Черчесова
  • 14:02
    • Сборная России в июне сыграет с Белоруссией
  • 18:10
    • СМИ назвали еще одного кандидата на замену Абаскаля в «Спартаке», он из России
  • 17:24
    • Сборная Сербии назвала окончательный состав на матч с Россией
    Все новости спорта

    «Боруссия» Менхенгладбах выйдет в полуфинал Кубка Германии, «Арсенал» и «Барселона» выиграют домашние матчи в ЛЧ

    Экспресс дня 12 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и Кубке Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Порту»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Арсенал» находится в прекрасной форме. Команда готовится к ответной встрече с «Порту» в отличном настроении. Ранее «канониры» одержали три победы подряд в АПЛ и захватили лидерство в таблице.

    Однако первый матч с «Порту» оказался неудачным. Лондонцы уступили со счетом 0:1. В ответном поединке «Арсенал» постарается наверстать упущенное.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Порту» в последнее время выступает не менее успешно. Хотя в чемпионате Португалии команда занимает третье место, очки «драконы» набирают регулярно.

    В предыдущих 10 играх с учетом всех турниров «Порту» одержал 7 побед. Клуб не проигрывает с 12 февраля, когда уступил в гостях «Ароке» (2:3).

    Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) гола за 1.75.

    «Барселона» — «Наполи»

    Футбол. Лига чемпионов

    У «Барселоны» немного шансов сместить мадридский «Реал» с первого места в таблице Примеры, но за серебро клуб точно поборется. Сейчас отставание от идущей второй «Жироны» составляет один балл. В последнее время «Барселона» стала играть гораздо лучше.

    В Неаполе команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 1:1. Теперь «Барселона» на «Камп Ноу» постарается дожать оппонента.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Беспроигрышная серия «Наполи» с учетом всех турниров составляет шесть матчей. Неаполитанцы рассчитывают удачно сыграть в Барселоне. Шансы на выход в четвертьфинал у итальянской команды неплохие.

    Ранее «Наполи» порадовал фанатов яркими победами. 28 февраля клуб нанес разгромное поражение «Сассуоло» со счетом 6:1. После этого неаполитанцы дома выиграли у «Ювентуса» (2:1).

    Ставка: Победа «Барселоны» за 1.93.

    «Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Кубок Германии

    «Саарбрюккен» успешно играет в 2024 году. Из восьми матчей 3-й Бундеслиги команда проиграла только один. 27 января клуб дома уступил «Ингольштадту» со счетом 0:2.

    В турнирной таблице «Саарбрюккен» находится на 9-м месте. В 28 играх набрано 43 очка. В предстоящей встрече букмекеры не верят в победу хозяев. Но у фаворита точно не будет легкой прогулки.

    Все прогнозы на футбол

    «Боруссия» Менхенгладбах доигрывает сезон. Клуб располагается в нижней части таблицы, однако вылет из Бундеслиги ему не угрожает.

    Стоит отметить атаку «Боруссии». В последних трех играх чемпионата Германии команда забила 9 голов.

    Сможет ли коллектив из Менхенгладбаха также результативно сыграть в кубковой встрече? Есть шанс выйти в полуфинал и побороться за трофей. Фанаты «Боруссии» рассчитывают, что клуб завершит сезон на мажорной ноте.

    Ставка: Победа «Боруссии» Менхенгладбах за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норри — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Аин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 12 марта с коэффициентом 5.57. Дата матча: 12.03.2024. Экспресс. «Боруссия» Менхенгладбах выйдет в полуфинал Кубка Германии, «Арсенал» и «Барселона» выиграют домашние матчи в ЛЧ
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры