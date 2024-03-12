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    «Краснодар» не оставит шансов «Химкам»?

    «Химки» — «Краснодар». Ставка за (2.20) и прогноз футбол, Кубок России, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Краснодар»
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    «Краснодар»
    12 марта в рамках 1/16 финала Кубка России «Химки» в родных стенах сыграют против «Краснодара». Начало игры — в 18:00 по мск. «Химки» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 12 Марта 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 18:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Химки»

    Путь к плей-офф: Команда попала в основной этап Кубка России пути регионов. Еще в 1-м этапе «Химки» смогли одолеть всех соперников, обыграв в финале владивостокское «Динамо» (4:0).

    Всего подмосковная команда провела 3 матча в рамках Кубка России, где не пропустила ни одного гола при 7-и забитых. К слову, в рамках российской Первой лиги «Химки» выглядят также очень мощно.

    Химки — Краснодар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-й встрече после зимней паузы подмосковная команда одолела «Тюмень» (3:0), а в следующем поединке «Химки» оказались сильнее «Волгаря» (2:0).

    В последних 5-и матчах в рамках Первой лиги команда трижды победила и дважды сыграла вничью. За этот период «Химки» пропустили только 3 гола при 11-и забитых — отличный результат.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Да, «Химки» выглядят очень мощной командой, особенно в последнее время, но они выступали против равных противников, а предстоящий соперник «Краснодар» — лидер российской Премьер-лиги.

    Последний раз «Химки» на равных соперничали с «быками» еще в 2021-м году. В том матче команды сыграли вничью (3:3). У «Химок» точно будет шанс зацепиться за результат, правда не очень большой.

    «Краснодар»

    Путь к плей-офф: Команда заняла 3-е место в рамках группового этапа Кубка России и напрямую попала на стадию 1/16 финала пути регионов. «Краснодар» имел такое же количество очков (11), что и «Динамо», которое заняло 2-ю строчку.

    За 6 матчей на групповом этапе «быки» забили 12 голов (в среднем 2 мяча за игру) и 9 раз пропустил. По всем показателя «Краснодар» также расположился на 3-й строчке.

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    • Последние матчи: В первых встречах РПЛ после зимней паузы «быки» показали не очень хороший результат. Сначала «Краснодар» упустил победу в матче с «Рубином» (1:1), а потом и вовсе проиграл «Ростову» (1:2).

    За последние 5 официальных матчей «быки» по 2 раза проиграли и выиграли, а также 1 раз сыграли вничью. За этот период «Краснодар» забил 6 голов при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Быки» продолжают бороться за чемпионство в РПЛ, но сейчас команда далека от своей оптимальной формы. Если «Краснодар» проиграет «Химкам» в предстоящем матче, то это будет настоящим провалом.

    «Быки» стабильно обыгрывают «Химок» в очных встречах. За последние 3 встречи у «Краснодара» 3 победы, 13 забитых голов и 2 пропущенных.

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних матчах в РПЛ «Краснодар» пропускал минимум 1 гол

    • «Химки» не проигрывают на протяжении 15-и официальных матчей

    • В 3-х последних очных встречах «Краснодар» непременно побеждал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.05, а победа «Химок» — в 4.70.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.08.

    Прогноз: В очных встречах команды часто выдавали результативную игру.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.20.

    Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» куда сильнее «Химок».

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.73.

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    Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» не оставит шансов «Химкам»?
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