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    «Торпедо» и «Тюмень» не смогли поразить ворота друг друга

    «Торпедо» — «Тюмень»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В заключительном матче 22-го тура российской Первой лиги московское «Торпедо» и «Тюмень» сыграли вничью со счетом 0:0.

    Егор Любаков
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    Егор Любаков

    Игра получилось упорной и довольно закрытой. Небольшим преимуществом владели автозаводцы, но пробить голкипера гостей Егора Любакова так и не смогли.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Тюмень 0:0
    Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Александр Орехов, Роман Тугарев, Георгий Гонгадзе, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Cherviakov R., Ivankov A., Shevchenko G. Тюмень: Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I., Porokhov I. Предупреждение: Porokhov I. (43')

    «Торпедо» в следующем туре сразится в гостях со «СКА-Хабаровск».

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    «Тюмень» примет на своем поле «Аланию».

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