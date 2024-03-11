«Торпедо» — «Тюмень»: счет матча 0:0, обзор голов

В заключительном матче 22-го тура российской Первой лиги московскоесыграли вничью со счетом 0:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Любаков Фото: www.fc-tyumen.ru

Игра получилось упорной и довольно закрытой. Небольшим преимуществом владели автозаводцы, но пробить голкипера гостей Егора Любакова так и не смогли.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Тюмень 0:0 Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Александр Орехов, Роман Тугарев, Георгий Гонгадзе, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Cherviakov R., Ivankov A., Shevchenko G. Тюмень: Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I., Porokhov I. Предупреждение: Porokhov I. (43')

«Торпедо» в следующем туре сразится в гостях со «СКА-Хабаровск».

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«Тюмень» примет на своем поле «Аланию».