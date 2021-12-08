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    Канчельскис о смерти Гамулы: Мать пережила сына — это ужасно

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы, сообщает источник.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

    «В последнее время близко общались с Игорем, потому что он работал в Москве в клубе "Гераклион". Я ходил на матчи, затем встречались и много общались как о футболе, так и о жизни. Жалко. Был жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек. Все его очень любили, уважали. Это большая-большая утрата. К сожалению, жизнь такая... Пусть земля ему будет пухом. Созванивались три дня назад, общались. Все было нормально. Вчера хотел дозвониться и обсудить Лигу чемпионов, а он уже не ответил. Думал, наберу сегодня... Утром позвонили друзья из "Ростова" и сообщили — его уже нет... Жить и жить. Он должен был приехать в Москву, съездить к маме. Маме 95 лет. Мать пережила сына — это ужасно», — сказал Канчельскис.

    Сегодня, 8 декабря, в возрасте 61 года ушел из жизни бывший футболист и тренер Игорь Гамула.

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