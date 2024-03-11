Источник: «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Черчесова

Московскийв ближайшее время объявит об увольнении главного тренера команды

По информации журналиста Ивана Карпова, решение уже принято, Абаскаль покинет свой пост в связи с неудовлетворительными результатами.

В понедельник у президента «Спартака» Александра Матыцына состоится встреча со Станиславом Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на замену испанцу.

В минувшее воскресенье «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» (0:2) в рамках 20 тура РПЛ.

Напомним, Черчесов находится без работы с июля 2023 года, когда его уволили из венгерского «Ференцвароша».