«Ювентус» — «Мальме» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между

«Ювентус»: Перин, Ругани, Бонуччи, де Винтер, Бернардески, Бентанкур, Артур, Рабьо, Алекс Сандро, Дибала, Кин.

«Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ахмедходжич, Нильссен, Ульссон, Бергет, Кристиансен, Инносент, Ракип, Бирманчевич, Чолак.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.24, на успех «Мальме» — 18.30, на ничью — 7.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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