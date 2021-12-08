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    Дибала и Кин сыграют в атаке «Ювентуса» против «Мальме»

    «Ювентус» — «Мальме» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Мальме».

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Ювентус»: Перин, Ругани, Бонуччи, де Винтер, Бернардески, Бентанкур, Артур, Рабьо, Алекс Сандро, Дибала, Кин.

    «Мальме»: Диавара, Мойсандер, Ахмедходжич, Нильссен, Ульссон, Бергет, Кристиансен, Инносент, Ракип, Бирманчевич, Чолак.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.24, на успех «Мальме» — 18.30, на ничью — 7.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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