Тренер «Спортинга»: Мы играли смело, но выглядели немного наивно

Главный тренер «Спортинга»прокомментировал поражение от(2:4) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам группового этапа «Аякс» занял первое место в группе С, «львы» — второе.

«Мы играли смело, но выглядели немного наивно. При счете 1:1, когда мяч уходит в аут, мы позволяем сопернику забить гол.

Этот матч напомнил мне нашу игру на выходных. В том матче мы победили за счет легких ошибок соперника. Сегодня "Аякс" сделал то же самое.

Но мы выросли благодаря этому матчу. Я рад, что увидел этот прогресс. У нас будет время, чтобы прибавить еще больше, и мы будем готовы к следующему этапу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.