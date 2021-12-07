ПСЖ — Брюгге: смотреть онлайн трансляцию 07.12.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Брюгге» — «ПСЖ» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Брюгге» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

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Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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