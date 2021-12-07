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    Все новости спорта

    Матч в Париже будет результативным

    ПСЖ — «Брюгге». Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Брюгге»
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    Анхель Ди Мария
    7 декабря на «Парк-де-Пренс» ПСЖ примет «Брюгге» в матче 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок начнется в 20:45 по мск. ПСЖ — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 07 Декабря 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 20:45 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    Коэффициенты на матч ПСЖ — Брюгге

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  • Ставка!
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    ПСЖ

    «Парижане» не впечатляют в последнее время. К примеру, в чемпионате они потеряли очки в двух последних турах. Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Благодаря большой форе ПСЖ все еще является лидером Лиги 1.

    В Лиге чемпионов столичный коллектив решил вопрос о выходе в плей-офф, но только со второй строчки. До «Ман Сити» уже не достать, особенно после поражения в очной встрече со счетом 1:2.

    Напомним, что до ничьи с «Ман Сити» ПСЖ провел два непростых матча с «Лейпцигом». В первом «красно-синим» удалось выиграть 3:2, а во ответном поединке была ничья 2:2.

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    Сыграть не сможет Неймар. Также по-прежнему травмированы Серхио Рамос, Юлиан Дракслер и Андер Эррера.

    «Брюгге»

    Бельгийцы поедут в Париж с одной целью — одержать победу. «Брюгге» занимает последнее место, но с «Лейпцигом» у него по 4 пункта. Последний тур решит, кто куда отправится.

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    • Конечно, «черно-синим» придется поправить оборону. За 3 прошлых турах они нахватались 14 мячей. Гости дважды крупно проиграли «Ман Сити» (0:4, 1:5) и потерпели разгромное поражение от «Лейпцига».

    Снять градус напряжения удалось в последних играх чемпионата. Там «Брюгге» обыграл «Генк» 3:2 и «Серен» с тем же результатом.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На выезде в Лиге чемпионов «Брюгге» пока что пропустил только 5 мячей из 16 пропущенных за весь групповой этап.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров на эту встречу такие: 1.32 на победу ПСЖ, 5.90 на ничью и 9.40 на победу «Брюгге».

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    «Парижанам» уже терять нечего. Они в любом случае проходят дальше. Это может сыграть с ними злую шутку, тем более в матче с таким мотивированным соперником, как «Брюгге». Это видно в чемпионате Франции, где ПСЖ тратит фору и дает соперникам забивать.

    В прошлой игре бельгийцы смогли забить. Полагаем, что они постараются сделать это и в этом случае. Ставка на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.71.

    Ожидаем от матча тотал больше 3.5 (коэфф. 2.08). «Брюгге» очень много пропускал в прошлых турах.

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    ПСЖ — «Брюгге»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Матч в Париже будет результативным
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