7 декабря на «Парк-де-Пренс» ПСЖ примет «Брюгге» в матче 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок начнется в 20:45 по мск. ПСЖ — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

«Парижане» не впечатляют в последнее время. К примеру, в чемпионате они потеряли очки в двух последних турах. Команда Маурисио Почеттино сыграла вничью с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). Благодаря большой форе ПСЖ все еще является лидером Лиги 1.

В Лиге чемпионов столичный коллектив решил вопрос о выходе в плей-офф, но только со второй строчки. До «Ман Сити» уже не достать, особенно после поражения в очной встрече со счетом 1:2.

Напомним, что до ничьи с «Ман Сити» ПСЖ провел два непростых матча с «Лейпцигом». В первом «красно-синим» удалось выиграть 3:2, а во ответном поединке была ничья 2:2.

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Сыграть не сможет Неймар. Также по-прежнему травмированы Серхио Рамос, Юлиан Дракслер и Андер Эррера.

«Брюгге»

Бельгийцы поедут в Париж с одной целью — одержать победу. «Брюгге» занимает последнее место, но с «Лейпцигом» у него по 4 пункта. Последний тур решит, кто куда отправится.

Конечно, «черно-синим» придется поправить оборону. За 3 прошлых турах они нахватались 14 мячей. Гости дважды крупно проиграли «Ман Сити» (0:4, 1:5) и потерпели разгромное поражение от «Лейпцига».

Снять градус напряжения удалось в последних играх чемпионата. Там «Брюгге» обыграл «Генк» 3:2 и «Серен» с тем же результатом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На выезде в Лиге чемпионов «Брюгге» пока что пропустил только 5 мячей из 16 пропущенных за весь групповой этап.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров на эту встречу такие: 1.32 на победу ПСЖ, 5.90 на ничью и 9.40 на победу «Брюгге».

«Парижанам» уже терять нечего. Они в любом случае проходят дальше. Это может сыграть с ними злую шутку, тем более в матче с таким мотивированным соперником, как «Брюгге». Это видно в чемпионате Франции, где ПСЖ тратит фору и дает соперникам забивать.

В прошлой игре бельгийцы смогли забить . Полагаем, что они постараются сделать это и в этом случае. Ставка на «обе забьют» принимается с коэффициентом 1.71.