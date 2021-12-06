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    Ордец: «Динамо» сделает все, чтобы закончить первую часть чемпионата на первом месте

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    Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

    Иван Ордец
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    Иван Ордец

    В случае победы в этой игре «Динамо» поднимется на первое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Я в "Динамо" 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

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    • Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», — приводит слова украинского футболиста ТАСС.

    Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14:00 мск.

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