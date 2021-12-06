Ордец: «Динамо» сделает все, чтобы закончить первую часть чемпионата на первом месте

Защитник «Динамо»поделился ожиданиями от встречи св 18-м туре чемпионата России.

В случае победы в этой игре «Динамо» поднимется на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Я в "Динамо" 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте.

Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах», — приводит слова украинского футболиста ТАСС.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря, начало — в 14:00 мск.