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    Ковач: Для «Монако» это была хорошая неделя

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако Метц
    Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о победе над «Метцем» (4:0) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Я очень рад, это была хорошая игра. Мы доминировали, "Метц" не пробил по воротам. Для нас это была хорошая неделя. Футболисты, сыгравшие с "Анже", провели лучший матч сезона в Лиге 1, так что я считаю, что они они заслужили возможность выступить в следующем матче. Те, кто вышел на замену, были хороши: Бен-Йеддер, Головин, Кайо Энрике. Нам это нужно.

    Все становится проще, когда ведешь в счете с первых минут. Это помогает сэкономить энергию. Мы идем вперед шаг за шагом. Впереди два больших матча, мы в хорошем состоянии», — цитирует Ковача AFP.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако», набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» с 12 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

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