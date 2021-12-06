Ковач: Для «Монако» это была хорошая неделя

Главный тренер «Монако»высказался о победе над «Метцем» (4:0) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

«Я очень рад, это была хорошая игра. Мы доминировали, "Метц" не пробил по воротам. Для нас это была хорошая неделя. Футболисты, сыгравшие с "Анже", провели лучший матч сезона в Лиге 1, так что я считаю, что они они заслужили возможность выступить в следующем матче. Те, кто вышел на замену, были хороши: Бен-Йеддер, Головин, Кайо Энрике. Нам это нужно.

Все становится проще, когда ведешь в счете с первых минут. Это помогает сэкономить энергию. Мы идем вперед шаг за шагом. Впереди два больших матча, мы в хорошем состоянии», — цитирует Ковача AFP.

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако», набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» с 12 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.