«Тотенхэм» — «Норвич»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Моура получил мяч почти в центре поля, технично обыграл двух соперников, устроил «стенку» с Сон Хын Мином на бегу, после этого ушёл от Омобамиделе и прекрасно пробил метров с 23 в левую девятку.

На 67-й минуте Сон навесил с углового к ближней штанге, где Дэвис сыграл головой, сделав скидку в центр. Мяч задел Гибсона и от него отскочил к Давинсону Санчесу, который резким ударом с линии вратарской вколотил его в сетку.

А на 77-й минуте Дэвис обыгрался со Смитом и вырезал передачу в центр штрафной «Норвича» на Сона, который опередил защитника и поразил ворота отличным ударом в левый нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Норвич Сити 3:0 Голы: 1:0 Лукас Моура (10'), 2:0 Давинсон Санчес (67'), 3:0 Сон Хын Мин (77'), 1:0 Лукас Моура (10'), 2:0 Давинсон Санчес (67'), 3:0 Сон Хын Мин (77') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Джафет Танганга (Мэтт Доэрти, 62'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон (Райан Сесеньон, 22'), Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 80'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Норвич Сити: Теэму Пукки, Adam Idah (Джошуа Сарджент, 69'), Кенни Маклин, Билли Гилмор (Jacob Lungi Soerensen, 81'), Пьерр Лис-Мелу (Киран Довелл, 72'), Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Andrew Omobamidele, Максимилиан Ааронс, Тим Крул Предупреждения: Теэму Пукки (14'), Серхио Регилон (16'), Билли Гилмор (34'), Теэму Пукки (14'), Серхио Регилон (16'), (16'), Билли Гилмор (34'), (67'), (77')

«Тоттенхэм» набрали 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 10 очками остался на 20-й позиции.