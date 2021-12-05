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    Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»

    «Тотенхэм» — «Норвич»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Норвичем» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Моура получил мяч почти в центре поля, технично обыграл двух соперников, устроил «стенку» с Сон Хын Мином на бегу, после этого ушёл от Омобамиделе и прекрасно пробил метров с 23 в левую девятку.

    На 67-й минуте Сон навесил с углового к ближней штанге, где Дэвис сыграл головой, сделав скидку в центр. Мяч задел Гибсона и от него отскочил к Давинсону Санчесу, который резким ударом с линии вратарской вколотил его в сетку.

    А на 77-й минуте Дэвис обыгрался со Смитом и вырезал передачу в центр штрафной «Норвича» на Сона, который опередил защитника и поразил ворота отличным ударом в левый нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Норвич Сити 3:0
    Голы: 1:0 Лукас Моура (10'), 2:0 Давинсон Санчес (67'), 3:0 Сон Хын Мин (77'), 1:0 Лукас Моура (10'), 2:0 Давинсон Санчес (67'), 3:0 Сон Хын Мин (77') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Джафет Танганга (Мэтт Доэрти, 62'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон (Райан Сесеньон, 22'), Лукас Моура (Стивен Бергвейн, 80'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн Норвич Сити: Теэму Пукки, Adam Idah (Джошуа Сарджент, 69'), Кенни Маклин, Билли Гилмор (Jacob Lungi Soerensen, 81'), Пьерр Лис-Мелу (Киран Довелл, 72'), Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Andrew Omobamidele, Максимилиан Ааронс, Тим Крул Предупреждения: Теэму Пукки (14'), Серхио Регилон (16'), Билли Гилмор (34'), Теэму Пукки (14'), Серхио Регилон (16'), (16'), Билли Гилмор (34'), (67'), (77')

    «Тоттенхэм» набрали 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 10 очками остался на 20-й позиции.

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