Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас: смотреть онлайн трансляцию 05.12.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам