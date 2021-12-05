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    «Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.89) и ставки на чемпионат Англии 5 декабря 2021 года

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

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  • 1.55
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  • 4.30
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  • 5.80
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 14-ти туров. Сейчас в активе «красных дьяволов» 21 очко.

    Судя по всему, «МЮ» начинает «оживать» после отставки Оле-Гуннара Сульшера. На прошлой нелеле под руководством Майкла Кэррика команда одержала важнейшую победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и сыграла вничью с «Челси» (1:1).

    А в минувший четверг «МЮ» выиграл на своем поле у лондонского «Арсенала» (3:2), несмотря на то, что пропустил первым. Героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший дубль.

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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем находится на 11-й строчке. Лондонский клуб набрал в 14-ти матчах 16 очков.

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    Безвыигрышная серия команды Патрика Виейра составляет три матча. Перед этим «Пэлас» сыграл вничью с «Бернли» и уступил «Астон Вилле». А началась эта серия после побед над «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

    «Кристал Пэлас» одержал всего лишь одну победу в семи гостевых матчах чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.20.

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    Как ни странно, но «МЮ» почти всегда тяжело даются матчи против «Кристал Пэлас». Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

    Во-первых, «МЮ» набегался в игре с «Арсеналом», а второй момент — не факт, что команда молниеносно отреагирует на требования Рангника. В общем, будет сложно.

    Ставка — обе команды забьют за 1.89. У «МЮ» уже не такое ужасное психологическое состояние, но при этом у команды по-прежнему много проблем в обороне.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Кристал Пэлас» больше 1,0 за 2.72. Надо не забывать, что команда Виейра забила два мяча на поле «Манчестер Сити».

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    «Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» выиграть в первом матче под руководством Рангника?
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