«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 14-ти туров. Сейчас в активе «красных дьяволов» 21 очко.

Судя по всему, «МЮ» начинает «оживать» после отставки Оле-Гуннара Сульшера. На прошлой нелеле под руководством Майкла Кэррика команда одержала важнейшую победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и сыграла вничью с «Челси» (1:1).

А в минувший четверг «МЮ» выиграл на своем поле у лондонского «Арсенала» (3:2), несмотря на то, что пропустил первым. Героем встречи стал Криштиану Роналду, оформивший дубль.

После этого матча Кэррик покинул «МЮ», к работе с командой приступает Ральф Рангник, который внимательно следил за игрой против «Арсенала» с трибуны «Олд Траффорд». Изменения в игре «МЮ» теперь одна из главных интриг АПЛ на ближайшие несколько месяцев.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем находится на 11-й строчке. Лондонский клуб набрал в 14-ти матчах 16 очков.

Среди недели «Кристал Пэлас» потерпел обидное поражение от «Лидса» (0:1). Единственный гол соперник забил в компенсированное время с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

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Безвыигрышная серия команды Патрика Виейра составляет три матча. Перед этим «Пэлас» сыграл вничью с «Бернли» и уступил «Астон Вилле». А началась эта серия после побед над «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном».

«Кристал Пэлас» одержал всего лишь одну победу в семи гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Кристал Пэлас» — за 6.20.

Как ни странно, но «МЮ» почти всегда тяжело даются матчи против «Кристал Пэлас». Предстоящая игра вряд ли станет исключением.

Во-первых, «МЮ» набегался в игре с «Арсеналом», а второй момент — не факт, что команда молниеносно отреагирует на требования Рангника. В общем, будет сложно.

Ставка — обе команды забьют за 1.89. У «МЮ» уже не такое ужасное психологическое состояние, но при этом у команды по-прежнему много проблем в обороне.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Кристал Пэлас» больше 1,0 за 2.72. Надо не забывать, что команда Виейра забила два мяча на поле «Манчестер Сити».