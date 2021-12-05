Куинз Парк Рейнджерс — Сток Сити прямая трансляция 05.12.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сток Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.44.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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