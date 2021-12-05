В Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» местный «Куинз Парк Рейнджерс» примет «Сток Сити». Игра пройдет 5 декабря и начнется в 17:30 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

На текущий момент «Куинз Парк Рейнджерс» находится на пятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды на счету после 20 туров 35 очков, она значительно уступает двум лидерам, а преследователи находятся совсем рядом.

К данному поединку «обручи» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они четыре встречи выиграли и дважды сыграли вничью. Последний раз команда терпела фиаско 23 октября, уступив тогда в гостях «Петерборо» 1:2.

Свои же последние три игры лондонский коллектив смог выиграть, поочередно в этот период одолев дома 2:0 «Лутон» и 1:0 «Хаддерсфилд», а также в гостях «Дерби» 2:1 в минувшем туре.

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На своей территории КПР в данном чемпионате уступил пока только раз за десять проведенных встреч. Еще в он добыл шесть викторий и три игры закончил вничью.

«Сток Сити»

«Сток Сити» имеет в активе 31 зачетный балл, с которыми идет на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от шестой строки, дающей билет в плей-офф, на два пункта.

«Гончары» крайне неудачно провели свои последние две игры в первенстве, проиграв их обе. В этом неудачном отрезке они с одинаковым счетом по 0:1 потерпели фиаско от «Бристоля» на выезде и от «Блэкберна» дома.

Перед этой неудачной серией коллектив не проигрывал на протяжении четырех матчей. Этот период он начал с ничьей, а продолжил тремя викториями подряд, где не пропустил ни одного гола.

На выезде в текущем первенстве «Сток Сити» не особо успешен, проиграв равно половину своих матчей из десяти проведенных при трех викториях и двух ничьих.

В прошлом сезоне КПР в играх со «Стоком» набрал четыре очка, победив 2:0 на выезде и расписав мировую 0:0 в Лондоне.

Прогноз и ставка на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Сток Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу КПР предлагают — 2.40.

На викторию «Сток Сити» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.44.

«Гончары» будут всеми силами стремиться прервать проигрышную серию, но вряд ли смогут обыграть на выезде КПР. А от ничья в этом матче вполне даже возможна.