«Лацио» в меньшинстве обыграло «Сампордию». Иммобиле оформил дубль

Чиро Иммобиле Фото: globallookpress.com
На 7-мой минуте счет открыл сербский игрок «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Так же в первом тайме оформил дубль итальянский футболист Чиро Иммобиле (17-тая и 37-я минуты).
На 89-той минуте матча смог отличиться и игрок «Сампордии» Маноло Габбьядини.
На данный момент в серии А «Лацио» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы , в их активе — 25 очков. А вот «Сампордия» расположилась на 15-той строчке и набрала всего 15 очков.
Футбол. Италия. Серия А
Сампдория — Лацио 1:3
Голы: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (7'), 0:2 Чиро Иммобиле (17'), 0:3 Чиро Иммобиле (37'), 1:3 Маноло Габбьядини (89'), 0:1 Сергей Милинкович-Савич (7'), : (14'), 0:2 Чиро Иммобиле (17'), 0:3 Чиро Иммобиле (37'), : (38'), : (39'), 1:3 Маноло Габбьядини (89') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски (Майя Йосида, 58'), Алекс Феррари (Radu Dragusin, 46'), Юлиан Хабот, Томмазо Ауджелло, Антонио Кандрева (Риккардо Черво, 85'), Олбин Экдаль, Мортен Торсби, Валерио Верре (Адриен Силва, 46'), Фабио Квальярелла (Франческо Капуто, 46'), Маноло Габбьядини Лацио: Маттиа Цаканьи (Мануэль Лаццари, 78'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 46'), Педро Родригес (Фелипе Андерсон, 64'), Тома Башич, Данило Катальди (Лукас Лейва, 64'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Франческо Ачерби, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай, Томас Стракоша Предупреждения: Антонио Кандрева (14'), Бартош Берешиньски (38'), Фабио Квальярелла (39'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Адриен Силва (80'), Ведат Мурики (88'), Антонио Кандрева (14'), Бартош Берешиньски (38'), Фабио Квальярелла (39'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Адриен Силва (80'), (80'), Ведат Мурики (88'), (89')