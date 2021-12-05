«Лацио» в меньшинстве обыграло «Сампордию». Иммобиле оформил дубль

В 16-том туре чемпионата Италиив гостях одержало победу над. Матч завершился со счетом 1:3.

На 7-мой минуте счет открыл сербский игрок «Лацио» Сергей Милинкович-Савич. Так же в первом тайме оформил дубль итальянский футболист Чиро Иммобиле (17-тая и 37-я минуты).

На 89-той минуте матча смог отличиться и игрок «Сампордии» Маноло Габбьядини.

На данный момент в серии А «Лацио» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы , в их активе — 25 очков. А вот «Сампордия» расположилась на 15-той строчке и набрала всего 15 очков.