«Эвертон» включился в борьбу за Азмуна

«Эвертон» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Зенита», сообщает 90min.

Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником Сердара, а технический директор Марсель Брэндс пытался его подписать еще во времена своей работы в «ПСВ».

Ранее появлялась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион». Французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем сезоне форвард провел в РПЛ 15 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и одной результативной передачей.