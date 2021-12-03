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    «Эвертон» включился в борьбу за Азмуна

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    «Эвертон» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщает 90min.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником Сердара, а технический директор Марсель Брэндс пытался его подписать еще во времена своей работы в «ПСВ».

    Ранее появлялась информация, что Азмун близок к переходу в «Лион». Французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

    Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем сезоне форвард провел в РПЛ 15 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и одной результативной передачей.

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