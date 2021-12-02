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    Все новости спорта

    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: смотреть онлайн трансляцию 02.12.2021

    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 23:15

    Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал Лондон» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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