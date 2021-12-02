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    «МЮ» проиграет «Арсеналу» на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.80) и ставки на чемпионат Англии 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
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    «МЮ» одержал только три победы в 10-ти предыдущих матчах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 23:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» после 13-ти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» на данный момент 18 очков.

    В начале недели «МЮ», как и ожидалось, объявил о назначении Ральфа Рангника, который будет временным тренером команды до конца сезона.

    Правда, в ближайшем матче немец не будет руководить командой. Рангник до сих пор не получил визу для работы в Великобритании. Не исключено, что вопрос решится только ближе к середине декабря.

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    Поэтому «МЮ» пока продолжит играть под руководством Майкла Кэррика, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. На прошлой неделе «МЮ» одержал победу над «Вильярреалом» и сыграл вничью с «Челси».

    Результат матча с «Челси» стал сюрпризом, но по игре «МЮ» все-таки заметно уступал сопернику, который создал достаточно моментов для победы.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на пятой строчке после 13-ти туров, в которых набрал 23 очка.

    После трех поражений на старте «Арсенал» выдал внушительную беспроигрыщную серию, которая прервалась в конце прошлого месяца на поле «Ливерпуля» (0:4). Но даже в этой игре, несмотря на результат, «канониры» порой показывали неплохой футбол.

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    • В прошлую субботу команда Микеля Артеты одержала домашнюю победу над «Ньюкаслом» (2:0).

    «Арсенал» потерпел только одно поражение в 12-ти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить с коэффициентом 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Арсенала» — за 3.84.

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    «Арсенал» не очень удачно провел игру с «Ливерпулем», но на «Олд Траффорд» история вряд повторится. Все-таки «МЮ» сейчас не так опасен.

    И тут важно упомянуть один любопытный факт: «МЮ» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах против «Арсенал» и забил при этом лишь один мяч.

    Скорее всего, Артета и на этот раз придумает, как создать сопернику проблемы.

    Ставка — победа «Арсенала» с форой (0) за 2.80.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 1,0 за 1.82.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на футбол. «МЮ» проиграет «Арсеналу» на «Олд Траффорд»?
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