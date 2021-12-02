«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 23:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 13-ти сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» на данный момент 18 очков.

В начале недели «МЮ», как и ожидалось, объявил о назначении Ральфа Рангника, который будет временным тренером команды до конца сезона.

Правда, в ближайшем матче немец не будет руководить командой. Рангник до сих пор не получил визу для работы в Великобритании. Не исключено, что вопрос решится только ближе к середине декабря.

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Поэтому «МЮ» пока продолжит играть под руководством Майкла Кэррика, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. На прошлой неделе «МЮ» одержал победу над «Вильярреалом» и сыграл вничью с «Челси».

Результат матча с «Челси» стал сюрпризом, но по игре «МЮ» все-таки заметно уступал сопернику, который создал достаточно моментов для победы.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на пятой строчке после 13-ти туров, в которых набрал 23 очка.

После трех поражений на старте «Арсенал» выдал внушительную беспроигрыщную серию, которая прервалась в конце прошлого месяца на поле «Ливерпуля» (0:4). Но даже в этой игре, несмотря на результат, «канониры» порой показывали неплохой футбол.

В прошлую субботу команда Микеля Артеты одержала домашнюю победу над «Ньюкаслом» (2:0).

«Арсенал» потерпел только одно поражение в 12-ти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить с коэффициентом 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Арсенала» — за 3.84.

«Арсенал» не очень удачно провел игру с «Ливерпулем», но на «Олд Траффорд» история вряд повторится. Все-таки «МЮ» сейчас не так опасен.

И тут важно упомянуть один любопытный факт: «МЮ» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах против «Арсенал» и забил при этом лишь один мяч.

Скорее всего, Артета и на этот раз придумает, как создать сопернику проблемы.

Ставка — победа «Арсенала» с форой (0) за 2.80.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Арсенала» больше 1,0 за 1.82.