Личка: «Оренбург» делает все, чтобы оказаться в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал борьбу за повышение в классе по итогам сезона.

«В прошлом сезоне мы заслуживали выхода в премьер-лигу вслед за "Крыльями Советов". Нас не пустили, но надо уважать регламент РПЛ. Вы сами видите, как на это отреагировала команда, тренерский штаб. Клуб строит стадион и делает максимум, чтобы мы второй раз вышли в Премьер-лигу.

Будем стараться выполнить задачу. В первом круге показали характер и хороший уровень. Хочу, чтобы в следующем году мы пробились в Премьер-лигу. Характер и желание для этого есть», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

На зимний перерыв «Оренбург» ушел в ранге лидера ФНЛ, набрав 53 очка в 25 проведенных матчах