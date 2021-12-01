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    • Россиянин Иосифов отличился в дебютном матче за «Вильярреал»
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    Дмитрий Черышев оценил игру Иосифова в дебютном матче за «Вильярреал»

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    Бывший игрок хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев оценил игру Никиты Иосифова в дебютном матче за первую команду «Вильярреала».

    Никита Иосифов
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    Никита Иосифов

    Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в матче Кубка Испании против «Виктории» (8:0). 20-летний россиянин появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й минуте забил свой первый гол.

    «Это великолепно, что наши ребята начинают цепляться за такие сильные клубы, как "Вильярреал". Мне приятно, что у мальчишки появился шанс и он его использовал. Никита старается добиваться места в стартовом составе. В этом клубе очень высокая конкуренция. Пусть даже и выиграли 8:0, но то, что он забил гол — большой молодец.

    В любом клубе сложно, где есть большая конкуренция. На всех тренировках, играх тренер очень много внимания уделяет самоотдаче футболистов. Бывает, что перед игрой футболист показал себя и думает, что уже достиг успеха. А здесь наоборот. Никита старается, как и Денис Черышев. Любая игра у моего сына была сродни последней. Мне приятно, что Никита старается показывать свой уровень и решает свои огромные задачи», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

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