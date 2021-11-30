Президент «Баварии»: Левандовский заслуживал стать четвертым игроком клуба, выигравшим «Золотой мяч»

Президент «Баварии»прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

34-летний Лионель Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Форвард «Баварии» Роберт Левандовский занял второе место в рейтинге.

«Мюнхенская "Бавария" поздравляет Лионеля Месси с получением "Золотого мяча".

Однако мы гордимся Робертом Левандовским, потому что он заслуживал того, чтобы стать четвертым игроком в истории нашего клуба, который выиграл этот трофей, после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карл-Хайнца Румменигге.

Роберт — один из величайших игроков "Баварии" и мирового футбола. Тот факт, что он был признан нападающим года, вполне заслужен, учитывая количество его голов за последние 2 года», — сказал Хайнер Bayern & Germany.