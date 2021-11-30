ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
  • 00:21
    • Доннарумма выиграл приз лучшему вратарю имени Яшина
  • 22:21
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
    Все новости спорта

    Президент «Баварии»: Левандовский заслуживал стать четвертым игроком клуба, выигравшим «Золотой мяч»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Золотой мяч Бавария Бундеслига Футбол Германии Футбол Франции ПСЖ
    Президент «Баварии» Херберт Хайнер прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский

    34-летний Лионель Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Форвард «Баварии» Роберт Левандовский занял второе место в рейтинге.

    «Мюнхенская "Бавария" поздравляет Лионеля Месси с получением "Золотого мяча".

    Однако мы гордимся Робертом Левандовским, потому что он заслуживал того, чтобы стать четвертым игроком в истории нашего клуба, который выиграл этот трофей, после Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра и Карл-Хайнца Румменигге.

    Роберт — один из величайших игроков "Баварии" и мирового футбола. Тот факт, что он был признан нападающим года, вполне заслужен, учитывая количество его голов за последние 2 года», — сказал Хайнер Bayern & Germany.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • При родных трибунах «Калгари» разделается с «Питтсбургом»?
  • «Калгари» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Выиграет ли «Майами» у обескровленного «Денвера»?
  • «Майами» — «Денвер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ювентус» снова не сможет выиграть?
  • «Салернитана» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Майами — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Даллас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эбро — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры