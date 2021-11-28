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    «Рома» с минимальным счетом одолела «Торино»

    «Рома» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Торино
    Римская «Рома» одержала домашнюю победу над туринским «Торино» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

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    Счет был открыт на 34-й минуте. Мхитарян прошёл вперёд по левой половине поля и выполнил передачу в центр штрафной площади гостей. Дзаньоло грамотно пропустил мяч на Абрахама, Тэмми подработал мяч и сразу же оторвался от Буонджорно, а затем форвард «Ромы» точно пробил под правую штангу.

    Спустя три минуты в ворота «Торино» был назначен пенальти за фол против Эль-Шаарави. Арбитры долго просматривали повторы и в итоге отменили одиннадцатиметровый из-за офсайда у Абрахама в ранеей стадии атаки.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Торино 1:0
    Гол: 1:0 Тэмми Абрахам (33') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Карлес Перес, 15'), Амаду Диавара, Стефан Эль-Шаарави (Matias Vina, 88'), Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло Торино: Андреа Белотти (Антонио Санабрия, 79'), Йосип Брекало, Деннис Прает (Марко Пьяца, 76'), Мергим Войвода (Симоне Дзадза, 77'), Томмазо Побега, Саша Лукич, Уилфрид Синго, Алессандро Буонджорно (Даньеле Базелли, 76'), Бремер Глейсон, Коффи Джиджи (Давид Зима, 46'), Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Давид Зима (54'), Рожер Ибаньес (90 + 2'), Мараш Кумбула (90 + 4')

    Римский клуб набрал 25 очков и закрепился на пятом месте турнирной таблицы, туринская команда осталась с 17 очками на 13-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре состоятся матчи «Болонья» — «Рома» и «Торино» — «Эмполи».

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