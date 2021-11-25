Слован — ПАОК: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «Слован» занимает 2 место с 7 очками, «ПАОК» — 3 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «ПАОК» — «Слован» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Слован» — «ПАОК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

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