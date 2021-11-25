«Слован» из Братиславы сыграет на своем поле против греческого ПАОК в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Слован» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

«Слован» находится на втором месте в группе после четырех туров. На данный момент в активе словацкого клуба семь очков.

«Слован» не смог набрать очки только в первом туре, когда проиграл на своем поле «Копенгагену».

После этого была гостевая ничья с ПАОК и две победы над «Линкольном», который представляет Гибралтар. По сути, только благодаря этому «Словану» и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Победная серия «Слована» с учетом всех турниров составляет уже десять матчей.

ПАОК

ПАОК тем временем тоже набрал семь очков в четырех матчах, но занимает третье место, отставая от «Слована» по дополнительным показателям.

Но тут важно понимать, что ПАОК провел пока лишь один матч против «Линкольна».

Все прогнозы на Лигу конференций

При этом клуб из Салоник одержал гостевую победу над «Копенгагеном». Правда, на своем поле греки уступили датчанам.

ПАОК забивал хотя бы один мяч во всех предыдущих матчах Лиги конференций.

Прогноз и ставка

На «Слован» в этом матче можно поставить за 2.74, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу ПАОК — за 2.41.

Самая логичная ставка в данном случае — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

Сложно сказать, кто окажется победителем в противостоянии двух очень упертых команд.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют во втором тайме за 2.90.