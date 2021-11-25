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    Сможет ли ПАОК набрать очки на поле «Слована»?

    «Слован» — ПАОК. Прогноз (к. 1.98) и ставки на Лигу конференций 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — ПАОК
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    ПАОК
    «Слован» из Братиславы сыграет на своем поле против греческого ПАОК в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Слован» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 25 Ноября 2021 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 20:45 ПАОК ПАОК
  • Салоники
    •
    Коэффициенты на матч Слован — ПАОК
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Слован»

    «Слован» находится на втором месте в группе после четырех туров. На данный момент в активе словацкого клуба семь очков.

    «Слован» не смог набрать очки только в первом туре, когда проиграл на своем поле «Копенгагену».

    После этого была гостевая ничья с ПАОК и две победы над «Линкольном», который представляет Гибралтар. По сути, только благодаря этому «Словану» и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

    Победная серия «Слована» с учетом всех турниров составляет уже десять матчей.

    ПАОК

    ПАОК тем временем тоже набрал семь очков в четырех матчах, но занимает третье место, отставая от «Слована» по дополнительным показателям.

    Но тут важно понимать, что ПАОК провел пока лишь один матч против «Линкольна».

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    При этом клуб из Салоник одержал гостевую победу над «Копенгагеном». Правда, на своем поле греки уступили датчанам.

    ПАОК забивал хотя бы один мяч во всех предыдущих матчах Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    На «Слован» в этом матче можно поставить за 2.74, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу ПАОК — за 2.41.

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    Самая логичная ставка в данном случае — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

    Сложно сказать, кто окажется победителем в противостоянии двух очень упертых команд.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют во втором тайме за 2.90.

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    «Слован» — ПАОК: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли ПАОК набрать очки на поле «Слована»?
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