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    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции
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    Малком: Тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой

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    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Малком
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    Малком

    «Тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой. Прекрасно знаем свои лучшие качества и силу, и пусть нам сегодня не всегда удавалось их проявлять, но набранное очко вывело нас в плей-офф Лиги Европы.

    Несмотря на это, в матче против "Челси" мы будем играть только на победу, чтобы, например, стать лучшими среди третьих команд», — цитирует Малкома пресс-служба питерцев.

    «Зенит» набрал четыре очка и гарантировал себе участие в Лиге Европы. «Мальме» заработал один балл на групповом этапе, но лишился шансов на евровесну.

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