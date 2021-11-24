Малком: Тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой

Нападающий «Зенита»прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Тут нечем довольствоваться, потому что мы приехали в Швецию за победой. Прекрасно знаем свои лучшие качества и силу, и пусть нам сегодня не всегда удавалось их проявлять, но набранное очко вывело нас в плей-офф Лиги Европы.

Несмотря на это, в матче против "Челси" мы будем играть только на победу, чтобы, например, стать лучшими среди третьих команд», — цитирует Малкома пресс-служба питерцев.

«Зенит» набрал четыре очка и гарантировал себе участие в Лиге Европы. «Мальме» заработал один балл на групповом этапе, но лишился шансов на евровесну.