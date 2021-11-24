Брюгге — РБ Лейпциг: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 3 место с 4 очками, «РБ Лейпциг» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Брюгге» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брюгге» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.08.

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