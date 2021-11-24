Брюгге — РБ Лейпциг: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В турнирной таблице «Брюгге» занимает 3 место с 4 очками, «РБ Лейпциг» — 4 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Брюгге» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РБ Лейпциг»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брюгге» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.08.
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