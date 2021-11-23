«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз, составы, коэффициенты

Испанскийи английскийобъявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Эступинан, Тригерос, Груневельд, Пино, Гомес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Теллес, Фред, ван де Бек, Мактоминей, Санчо, Марсьяль, Роналду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 2.76, на успех «Вильярреала» — 2.88, на ничью — 3.42. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут.