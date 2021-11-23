«Вильярреал»
«Вильярреал» в Лиге чемпионов выступает довольно неплохо. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая как раз «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям.
Именно поражение в Манчестере (2:1) остается у испанцев единственным. Причем два месяца назад решающий мяч «Вильярреал» пропустил в самой концовке.
В своем чемпионате «Вильярреалу» уик-энд не удался. Всего лишь ничья с «Сельтой» (1:1) и 12 место на данный момент — явно ниже ожиданий.
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Кадровые проблемы у испанцев имеются, и довольно весомые. Есть сомнения даже по поводу участия в матче лидера атак Херарда Морено, получившего мышечную травму.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы валятся на ходу. И если судьба Оле Гуннара Сульшера еще недавно могла сложиться иначе, то теперь он ищет себе новое место работы.
Неудачи команды следуют одна за другой. И даже усилий и мотивационных речей Криштиану Роналду не хватает.
«Манчестер Юнайтед» провалил минувший тур АПЛ. Поражение от одного из аутсайдеров «Уотфорда» (4:1) стало чересчур болезненным.
Более того, манкунианцы не выигрывают уже практически месяц. С кадрами тоже не все ладно: в Испанию не летят Рафаэль Варан, Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.45, на ничью за 3.54, а на «Вильярреал» — за 2.98.
«Манчестер Юнайтед» сейчас смотрится блекло, но наверняка соберет все силы для победы в ключевом поединке.
Несмотря на все трудности, манкунианцы должны продемонстрировать весь свой мощный атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.45.