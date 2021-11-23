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    «Манчестер Юнайтед» не оставит шансов «Вильярреалу»?

    «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Лига чемпионов, 23 ноября 2021 года

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    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 20:45 мск. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 23 Ноября 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:45 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в Лиге чемпионов выступает довольно неплохо. Правда, в своей группе команда занимает лишь 2 место, уступая как раз «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям.

    Именно поражение в Манчестере (2:1) остается у испанцев единственным. Причем два месяца назад решающий мяч «Вильярреал» пропустил в самой концовке.

    В своем чемпионате «Вильярреалу» уик-энд не удался. Всего лишь ничья с «Сельтой» (1:1) и 12 место на данный момент — явно ниже ожиданий.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Кадровые проблемы у испанцев имеются, и довольно весомые. Есть сомнения даже по поводу участия в матче лидера атак Херарда Морено, получившего мышечную травму.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы валятся на ходу. И если судьба Оле Гуннара Сульшера еще недавно могла сложиться иначе, то теперь он ищет себе новое место работы.

    Неудачи команды следуют одна за другой. И даже усилий и мотивационных речей Криштиану Роналду не хватает.

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    • «Манчестер Юнайтед» провалил минувший тур АПЛ. Поражение от одного из аутсайдеров «Уотфорда» (4:1) стало чересчур болезненным.

    Более того, манкунианцы не выигрывают уже практически месяц. С кадрами тоже не все ладно: в Испанию не летят Рафаэль Варан, Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 2.45, на ничью за 3.54, а на «Вильярреал» — за 2.98.

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    Испанцы нынче находятся в кризисе, и вряд ли смогут справиться с Роналду и компанией.

    «Манчестер Юнайтед» сейчас смотрится блекло, но наверняка соберет все силы для победы в ключевом поединке.

    Несмотря на все трудности, манкунианцы должны продемонстрировать весь свой мощный атакующий потенциал. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.45.

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    «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» не оставит шансов «Вильярреалу»?
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