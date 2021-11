Сульшер покинул пост главного тренера МЮ

Пресс-служба «Ман Юнайтед» объявила о том, чтоосвободил должность главного тренера команды.

«"Манчестер Юнайтед" может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за всё, Уле», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Известно, что на ближайшие матчи его место замет ассистент Майкл Кэррик. В дальнейшем руководство назначит временного специалиста.

Напомним, что в 12 туре АПЛ «Ман Юнайтед» проиграл «Уотфорду» со счетом 4:1. После этого было принято решение об увольнении Сульшера. Ранее команда под его руководством проиграла «Ман Сити» (0:2) и «Ливерпулю» (0:5).

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC