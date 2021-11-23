Шрусбери Таун — Сандерленд прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Шрусбери Таун» занимает 21 место с 15 очками, «Сандерленд» — 5 место с 31 очком.
Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Сандерленд» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сандерленд»).
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