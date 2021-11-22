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    Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

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    22 ноября на общем собрании российской Премьер-лиги состоялись выборы президента организации.

    Ашот Хачатурянц
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    Ашот Хачатурянц

    Участники собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Хачатурянца новым президентом РПЛ сроком на пять лет, сообщает пресс-служба лиги.

    Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом.

    Ранее пост президента РПЛ занимал Сергей Прядкин, руководивший организацией с 2007 по 2021 год.

    Хачатурянц стал седьмым президентом в истории РПЛ. Ранее этот пост, помимо Прядкина, занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин и Михаил Воронцов.

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