Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

Ашот Хачатурянц Фото: twitter.com/premierliga
Участники собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Хачатурянца новым президентом РПЛ сроком на пять лет, сообщает пресс-служба лиги.
Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом.
Ранее пост президента РПЛ занимал Сергей Прядкин, руководивший организацией с 2007 по 2021 год.
Хачатурянц стал седьмым президентом в истории РПЛ. Ранее этот пост, помимо Прядкина, занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин и Михаил Воронцов.