Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

22 ноября на общем собрании российской Премьер-лиги состоялись выборы президента организации.

Участники собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Хачатурянца новым президентом РПЛ сроком на пять лет, сообщает пресс-служба лиги.

Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом.

Ранее пост президента РПЛ занимал Сергей Прядкин, руководивший организацией с 2007 по 2021 год.

Хачатурянц стал седьмым президентом в истории РПЛ. Ранее этот пост, помимо Прядкина, занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин и Михаил Воронцов.