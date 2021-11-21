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    Дубль Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Фиорентиной»

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    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Миланом» со счетом 4:3.

    «Милан»
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    «Милан»

    В составе победителей дубль оформил Душан Влахович, еще по мячу забили Жозеф Альфред Дункан и Риккардо Сапонара.

    За миланцев два гола забил Златан Ибрагимович, автогол на счету Лоренцо Венути.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Милан 4:3
    Гол: 1:0 Альфред Дункан (15') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Альваро Одриосола, Лоренцо Венути, Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 69'), Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Youssef Maleh, 90'), Хосе Мария Кальехон (Николас Гонсалес, 69'), Душан Влахович, Риккардо Сапонара Милан: Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау (Раде Крунич, 80'), Браим Диас (Оливье Жиру, 57'), Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 57'), Франк Кессье, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 74'), Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Симон Кьер, Пьер Калюлю (Алессандро Флоренци, 57'), Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Гаэтано Кастровилли (90 + 5'), Тео Эрнандес (90 + 5')

    «Милан» потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 32 очками продолжает делить первую строчку с «Наполи».

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» набрала 21 очко и догнала лидирующую пятерку.

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