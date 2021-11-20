Сандерленд — Ипсвич Таун прямая трансляция 20.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Сандерленд» занимает 5 место с 28 очками, «Ипсвич Таун» — 9 место с 24 очками.
Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Ипсвич Таун» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сандерленд»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» — «Ипсвич Таун».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету