Ван Бронкхорст возглавил «Глазго Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Гуанчжоу Сити» и «Фейеноорда»возглавил шотландский

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джованни ван Бронкхорст Фото: twitter.com/RangersFC

Нидерландец выступал за клуб из Глазго с 1998 по 2001 год.

«Очень рад вернуться в "Рейнджерс" в качестве тренера. Чувствую, что мне повезло, ведь я буду работать с составом, который силён во всех линиях.

У этих игроков есть опыт побед. С нетерпением жду возможности продолжить работу, начатую клубом, и укрепить достигнутые результаты.

Я благодарен за шанс поработать в гигантском футбольном клубе. Не могу дождаться момента, когда снова встречусь с невероятными болельщиками клуба и начну новую эпоху для всех нас», — сказал ван Бронкхорст клубной пресс-службе.