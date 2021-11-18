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    Ван Бронкхорст возглавил «Глазго Рейнджерс»

    Футбол Рейнджерс
    Бывший главный тренер «Гуанчжоу Сити» и «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст возглавил шотландский «Рейнджерс».

    Джованни ван Бронкхорст
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    Джованни ван Бронкхорст

    Нидерландец выступал за клуб из Глазго с 1998 по 2001 год.

    «Очень рад вернуться в "Рейнджерс" в качестве тренера. Чувствую, что мне повезло, ведь я буду работать с составом, который силён во всех линиях.

    У этих игроков есть опыт побед. С нетерпением жду возможности продолжить работу, начатую клубом, и укрепить достигнутые результаты.

    Я благодарен за шанс поработать в гигантском футбольном клубе. Не могу дождаться момента, когда снова встречусь с невероятными болельщиками клуба и начну новую эпоху для всех нас», — сказал ван Бронкхорст клубной пресс-службе.

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