Ван Бронкхорст возглавил «Глазго Рейнджерс»

Джованни ван Бронкхорст Фото: twitter.com/RangersFC
Нидерландец выступал за клуб из Глазго с 1998 по 2001 год.
«Очень рад вернуться в "Рейнджерс" в качестве тренера. Чувствую, что мне повезло, ведь я буду работать с составом, который силён во всех линиях.
У этих игроков есть опыт побед. С нетерпением жду возможности продолжить работу, начатую клубом, и укрепить достигнутые результаты.
Я благодарен за шанс поработать в гигантском футбольном клубе. Не могу дождаться момента, когда снова встречусь с невероятными болельщиками клуба и начну новую эпоху для всех нас», — сказал ван Бронкхорст клубной пресс-службе.
😍 Your new Twitter Header.— Rangers Football Club (@RangersFC) November 18, 2021
🇳🇱 #WelcomeGVB | @The_real_Gio pic.twitter.com/rYAZTgU6MO