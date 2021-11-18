«Не ударился ли он головой в крайнем матче?». Червиченко не верит, что Зобнин попросил «Спартак» о понижении зарплаты

Бывший президент «Спартака»прокомментировал новость о том, что полузащитник красно-белыхпопросил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

«Не ударился ли он головой в крайнем матче? Надо пересмотреть последнюю игру с ним на этот предмет.

Даже если вдруг эта информация соответствует действительности, это явно не инициатива Романа. Возможно, его попросили пойти на понижение зарплаты, а в СМИ это преподносят как пожелание игрока.

Но это все сомнительно. Я не верю в подобные жесты со стороны российских футболистов. Наши игроки не способны себя объективно оценивать. Чтобы игрок, который получает несколько миллионов, пришел и попросил снизить ему зарплату — это какая-то сказка.

Такие истории возможны. Когда футболист плохо играет или вообще не играет, может состояться между ним и руководством разговор на тему снижения зарплаты. Хотя бы на время. Пока футболист не наберет прежние кондиции. Но подобные разговоры всегда протекают тяжело, приходится уговаривать, договариваться. Футболисты неохотно идут на такое», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что Зобнин будет получать два миллиона евро за сезон. Ранее некоторые СМИ писали о том, что по новому контракту оклад футболиста составляет чуть более трех миллионов евро.

Действующее соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано еще на три года.

Напомним, Зобнин получил травму в недавнем матче сборной России против Хорватии (0:1) и выбыл на три недели.