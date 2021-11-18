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    «Так поступают интроверты». Уткин отреагировал на новость о зарплате Зобнина

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу того, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Сообщалось, что Зобнин будет получать два миллиона евро за сезон. Ранее некоторые СМИ писали о том, что по новому контракту оклад футболиста составляет чуть более трех миллионов евро.

    «Зобнин предложил клубу снизить ему зарплату. Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно.

    Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно заняться благотворительностью самому.

    Роман, мы собираем деньги на двух пацанов со СМА. Они погибнут без нас.

    Я, кстати, перевел. Переведи, Роман. Ты ж добрый парень. У тебя лишние деньги — так есть же сердце, чтоб ими распорядиться.

    Фонд Ройзмана. Там два мальчика со СМА, спинально-мышечная атрофия, которые не вписываются в критерии тех, кому помогает государство. А мы поможем.

    Помоги, покажи пример…», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    • Действующее соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано еще на три года.

    Напомним, Зобнин получил травму в недавнем матче сборной России против Хорватии (0:1) и выбыл на три недели.

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