Антигуа и Барбуда — Куба. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 июня 2025 года

6 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Антигуа и Барбуда и Куба. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Куба, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Антигуа и Барбуда

Турнирное положение: Антигуанцы нынче выглядят бледно. Команда не побеждала в 11 последних поединках.

При этом Антигуа и Барбуда находится на 4 месте в своей группе. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 мяча в 2 турах квалификации.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Антигуанцы не смогли обыграть Доминику (0:0).

При этом чуть ранее Антигуа и Барбуда уступила Бермудам (1:2). Да и поединок с Доминиканской республикой завершился поражением (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Антигуа и Барбуда добыла одну ничью. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Антигуанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Поединки с Кубой для команды традиционно складываются безуспешно. Антигуа и Барбуда уступила сопернику в пяти последних очных встречах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Антигуанцы постараются сдержать атаки кубинцев.

Куба

Турнирное положение: Кубинцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем Куба находится на 2 месте в своем квинтете. А вот забила команда 4 мяча в 2 турах квалификации на Мундиаль.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Кубинцы были разбиты тринидадцами (0:4).

До того команда была бита тем же соперником (1:2). А еще чуть раньше она учинила разгром Сент-Китс и Невису (4:0).

Вообще же, Куба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе кубинцы выглядят посредственно. Команда уступили в 2 последних матчах.

При этом Куба относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

Команда явно поборется за вторую строчку в группе. Тем паче, конкуренты у кубинцев априори уж больно скромные.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кубинцы намерены закрепиться на второй строчке.

Статистика для ставок

Антигуа и Барбуда не побеждала в 11 своих последних матчах

Кубинцы в среднем забивают 2 гола за матч

Куба уступила в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Куба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Кубинцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы закрепиться на втором месте в группе.

Ставка: Победа Кубы в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35