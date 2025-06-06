Антигуа и Барбуда — Куба. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 июня 2025 года

Антигуа и Барбуда
Турнирное положение: Антигуанцы нынче выглядят бледно. Команда не побеждала в 11 последних поединках.
При этом Антигуа и Барбуда находится на 4 месте в своей группе. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 мяча в 2 турах квалификации.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Антигуанцы не смогли обыграть Доминику (0:0).
При этом чуть ранее Антигуа и Барбуда уступила Бермудам (1:2). Да и поединок с Доминиканской республикой завершился поражением (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах Антигуа и Барбуда добыла одну ничью. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Антигуанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Поединки с Кубой для команды традиционно складываются безуспешно. Антигуа и Барбуда уступила сопернику в пяти последних очных встречах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Антигуанцы постараются сдержать атаки кубинцев.
Куба
Турнирное положение: Кубинцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем Куба находится на 2 месте в своем квинтете. А вот забила команда 4 мяча в 2 турах квалификации на Мундиаль.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Кубинцы были разбиты тринидадцами (0:4).
До того команда была бита тем же соперником (1:2). А еще чуть раньше она учинила разгром Сент-Китс и Невису (4:0).
Вообще же, Куба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе кубинцы выглядят посредственно. Команда уступили в 2 последних матчах.
При этом Куба относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.
Команда явно поборется за вторую строчку в группе. Тем паче, конкуренты у кубинцев априори уж больно скромные.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кубинцы намерены закрепиться на второй строчке.
Статистика для ставок
- Антигуа и Барбуда не побеждала в 11 своих последних матчах
- Кубинцы в среднем забивают 2 гола за матч
- Куба уступила в 2 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Куба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 3.25Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.80Парагвай — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Кубинцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы закрепиться на втором месте в группе.
Ставка: Победа Кубы в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35