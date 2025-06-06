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    Кубинцы начинают и выигрывают

    Антигуа и Барбуда — Куба. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Антигуа и Барбуда — Куба
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    6 июня в 3-м туре второго раунда квалификации зоны КОНКАКАФ на чемпионат мира по футболу сыграют Антигуа и Барбуда и Куба. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Куба, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Антигуа и Барбуда

    Турнирное положение: Антигуанцы нынче выглядят бледно. Команда не побеждала в 11 последних поединках.

    При этом Антигуа и Барбуда находится на 4 месте в своей группе. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 мяча в 2 турах квалификации.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Антигуанцы не смогли обыграть Доминику (0:0).

    При этом чуть ранее Антигуа и Барбуда уступила Бермудам (1:2). Да и поединок с Доминиканской республикой завершился поражением (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Антигуа и Барбуда добыла одну ничью. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Антигуанцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

    Поединки с Кубой для команды традиционно складываются безуспешно. Антигуа и Барбуда уступила сопернику в пяти последних очных встречах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Антигуанцы постараются сдержать атаки кубинцев.

    Куба

    Турнирное положение: Кубинцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Причем Куба находится на 2 месте в своем квинтете. А вот забила команда 4 мяча в 2 турах квалификации на Мундиаль.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Кубинцы были разбиты тринидадцами (0:4).

    До того команда была бита тем же соперником (1:2). А еще чуть раньше она учинила разгром Сент-Китс и Невису (4:0).

    Вообще же, Куба в 5 своих последних матчах добыла одну викторию. Забила в них команда 7 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе кубинцы выглядят посредственно. Команда уступили в 2 последних матчах.

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    При этом Куба относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и вообще, команда редко выдает качественные поединки.

    Команда явно поборется за вторую строчку в группе. Тем паче, конкуренты у кубинцев априори уж больно скромные.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Кубинцы намерены закрепиться на второй строчке.

    Статистика для ставок

    • Антигуа и Барбуда не побеждала в 11 своих последних матчах

    • Кубинцы в среднем забивают 2 гола за матч

    • Куба уступила в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Куба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Кубинцы выглядят куда сильнее соперника, к тому же мотивированы закрепиться на втором месте в группе.

    Ставка: Победа Кубы в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антигуа и Барбуда — Куба?

    Матч Антигуа и Барбуда — Куба состоится 06 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Антигуа и Барбуда — Куба?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антигуа и Барбуда — Куба?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антигуа и Барбуда — Куба?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антигуа и Барбуда — Куба?

    Коэффициенты букмекеров: Куба — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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