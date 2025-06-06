Марокко — Тунис. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2025 года

6 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Марокко и Тунис. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Тунис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы нынче выглядят выгодно. Команда победила в 10 своих последних поединках.

При этом сборная Марокко не проигрывала в 12 своих последних матчах. Да и атака команды выглядит впечатляюще.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Марокканцы сумели обыграть Танзанию (2:0).

При этом чуть ранее Марокко нанесла поражение Нигеру (2:1). А вот поединок с Лесото завершился яркой викторией (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыл 5 победы. При этом игроки команды отличились 20 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марокканцы на данном этапе прибавляют. При этом команда явно настроена продолжить свой успешный сериал.

При всем при этом Марокко традиционно успешно противостоит Тунису. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Плюс марокканцы уже 10 лет не пропускают от тунисцев.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы традиционно сильны. Команда победила в трех своих последних поединках.

Причем Тунис не пропускал в 3 своих последних поединках. Да и состав команды начинен квалифицированными игроками.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Тунисцы одолели сборную Буркина-Фасо (2:0).

До того команда сумела переиграть Малави (2:0). А еще чуть раньше она минимально расправилась с Либерией.

Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах добыл 4 виктории. Забила в них команда 8 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе тунисцы выглядят монолитно. Команда весьма монолитна в обороне.

При этом Тунис весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и мотивация дать бой столь принципиальному сопернику на уровне!

Команда явно постарается сыграть на своих козырях. Тунисцы способны извлечь максимальные дивиденды из контратак.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тунисцы уж точно не боятся блистательных марокканцев.

Статистика для ставок

Марокко победил в 10 своих последних матчах

Тунисцы не пропускали в 3 последних матчах

Тунис победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Марокканцы вполне способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Марокко в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15