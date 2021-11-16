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    Ургант: Считаю, что в поражении сборной России от Хорватии виноват дождь. Впрочем, как обычно

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    Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Иван Ургант
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    Иван Ургант

    Ургант появился в кадре с накладными усами.

    «У многих возник вопрос, но это я объясню. Это не гормональный крем. После игры России с Хорватией я лично решил возродить акцию "Усы надежды", чтобы национальная команда смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. Успех, видимо, заключается именно в этом.

    Встречу вспоминать не хочется... Но мы вспомним. Матч закончился хорошим футбольным счетом 1:0. Мяч забил российский футболист. Но мы уступили. О чем это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте 2022 года.

    Федор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололеде, и там он не попал в свои ворота.

    Кстати, очень плохие погодные условия были. Футболисты играли по колено в воде. Считаю, что в поражении сборной России от Хорватии виноват дождь. Впрочем, как обычно», — сказал Ургант в эфире своего шоу.

    Иван Ургант о матче Хорватия — Россия
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