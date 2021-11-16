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    Молодежная сборная России одержала победу над Испанией в отборе Евро-2023

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    Молодежная сборная России одержала домашнюю победу над командой Испании (1:0) в матче шестого тура отборочного этапа к ЧЕ-2023 (U-21).

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    Единственный мяч был забит на 60-й минуте. Константин Тюкавин, спустя две минуты после выхода на замену, смело прорвался по центру и с дальней дистанции хлёстко пробил в нижний угол. Агирресабала коснулся мяча рукой, но спасти команду не сумел.

    Чемпионат Европы U-21. Отборочный этап. 6-й тур
    Россия (U-21) — Испания (U-21) — 1:0 (0:0)
    Голы: Тюкавин, 60 (1:0)Россия U21: Бориско, Степанов, Кузьмичев, Прохин, Сильянов, Умяров, Мухин, Марадишвили (Пруцев, 57), Хлусевич, Агаларов (Тюкавин, 58), Севикян (Сулейманов, 47)Испания U21: Агирресабала, Миранда, Фонтан, Гильямон, Франсес, Туррьентес (Гарсия, 53), Венседор (Грагера, 47), Сансет (Камельо, 69), Лобете (Кампос, 46), Руис (Уильямс, 83), Серхио ГомесПредупреждения: Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89 — Туррьентес 34, Венседор 45

    Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку в группе 3 из-за личных встреч.

    Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

    Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания — с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.

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