Колосков — о победе российской молодежки над Испанией: Ребята перспективные, но это только пока

Вячеслав Колосков Фото: globallookpress.com
«Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой (с Испанией — 1:4 — Прим. ред.) тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу.
Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.
Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись.
Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем», — сказал Колосков Sport24.