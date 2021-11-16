Колосков — о победе российской молодежки над Испанией: Ребята перспективные, но это только пока

Почетный президент РФСпрокомментировал победу молодежной сборной России над сверстниками из(1:0) в отборочном матче Евро-2023.

«Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой (с Испанией — 1:4 — Прим. ред.) тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу.

Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.

Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись.

Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем», — сказал Колосков Sport24.