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    Колосков — о победе российской молодежки над Испанией: Ребята перспективные, но это только пока

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2023 U21 Сборная Испании Футбол Испании
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу молодежной сборной России над сверстниками из Испании (1:0) в отборочном матче Евро-2023.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой (с Испанией — 1:4 — Прим. ред.) тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу.

    Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.

    Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись.

    Однако, при должном отношении к своей подготовке у них есть все, чтобы в будущем заиграть на том уровне, который мы от них ждем», — сказал Колосков Sport24.

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